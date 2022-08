Μπέιλες κατά ΛεΜπρόν: «Τόσο καταστροφικός για τους Λέικερς όσο...ο Γουέστμπρικ»

Ο Σκιπ Μπέιλες έβαλε ξανά στόχο τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σχολιάζοντας το ποσοστό ευστοχίας του στις ελεύθερες βολές που ήταν... καταστροφικό για τους Λέικερς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που θα δει ή θα ακούσει κανείς τον Σκιπ Μπέιλες, σχολιαστή του Foxsports να ρίχνει βέλη προς την πλευρά του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Συχνά πυκνά εμφανίζεται στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, όπως και στην εκπομπή "Undisputed" που παρουσιάζει, έχοντας κάτι αρνητικό για τον «βασιλιά».

Οι Λέικερς προχώρησαν στην ανάρτηση ενός βίντεο δηλώνοντας ανυπομονησία για την 19η σεζόν δράσης του ΛεΜπρόν και όσα εκείνος μπορεί να κάνει για την ομάδα του Λος Άντζελες. Πάνω σε αυτό βασίστηκε και ο Μπέιλες ώστε να κάνει ακόμη μία καυστική δήλωση.

Και συγκεκριμένα, είπε: «Ακούω συνέχεια ότι ο ΛεΜπρόν είναι «στην προπόνηση». Καλύτερα να δούλευε στις ελεύθερες βολές. Ήταν 15ος στο ΝΒΑ την περασμένη σεζόν, έχοντας την 86η θέση στο FT %. Απλά... σκότωσε τους Λέικερς. Σχεδόν εξίσου καταστροφικός με τον Γουέστμπρικ».

Πρόσφατα, μάλιστα, έβαλε στο στόχαστρο και τον Καϊρί Ίρβινγκ δηλώνοντας την απορία του για το πώς οι Λέικερς βλέπουν σε εκείνον έναν σωτήρα, όταν έχει διαλύσει τους Νετς με τις αποφάσεις του.

I keep hearing LeBron is "in the lab." He'd better be working on free-throw shooting. He took the 15th most in the NBA last season, ranked only 86th in FT %. Just killed the Lakers. Almost as damaging as Westbrick.