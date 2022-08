Μπέιλες: «Διασκεδάζω που οι Λέικερς θεωρούν τον Ίρβινγκ σωτήρα, ενώ διέλυσε τους Νετς» (vid)

Ο Σκιπ Μπέιλες είχε φυλαγμένα μερικά... πυρά για τον Καϊρί Ίρβνινγκ και τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι Λος Άντζελες Λέικερς στην προσπάθειά τους να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ έχασε τα μισά της περασμένης σεζόν εξαιτίας της απόφασής του να μην εμβολιαστεί, ωστόσο η περιπέτειά του συνεχίστηκε και την offseason με την φανέλα των Νετς. Μέσα στα... κύματα των trades μπλέχτηκε και ο ίδιος με ένα σωρό φημολογίες ακόμη και μετά την ενεργοποίηση της οψιόν στο συμβόλαιό του που θα του αποφέρει 36 εκατομμύρια δολάρια την χρονιά που ακολουθεί.

Μαζί με τον συμπαίκτη του, Κέβιν Ντουράντ, ήρθαν στο προσκήνιο και απασχόλησαν έντονα την κοινότητα του ΝΒΑ. Παρόλα αυτά και οι δύο κατέληξαν να παραμένουν στο δυναμικό του Μπρούκλιν διεκδικώντας τα μέγιστα από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Uncle Drew θα κυκλοφορεί στην αγορά των free agents το καλοκαίρι του 2023 και οι Λέικερς, που συνδέθηκαν απόλυτα με τη συζήτηση για την ανταλλαγή του και την επιστροφή στα παρκέ δίπλα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, διατηρούν... αναμμένη τη φλόγα για την απόκτησή του.

Κάτι που δεν φαίνεται να είναι λογικό με τα δεδομένα του Σκιπ Μπέιλες. Ο σχολιαστής του FOX Sports παρουσιάστηκε στην εκπομπή του, "Undisputed", με... πυρά τόσο κατά των Λέικερς, όσο και του Ίρβινγκ για το... χάος που έχει προκαλέσει στους Νετς.

«Είναι ακόμη πεπεισμένοι πως ο Καϊρί θα έρθει και θα τους σώσει, αν όχι τη φετινή σεζόν, τότε την επόμενη που θα είναι και πρακτικά ελεύθερος στην αγορά. Και με διασκεδάζει ότι ολόκληρο το franchise των Λέικερς θεωρεί τον Ίρβινγκ σωτήρα, όταν ο ίδιος ήταν ο καταλύτης για τη διάλυση των Νετς την περασμένη σεζόν. Είναι κουρασμένοι από... τις βλακείες του, αλλά ακόμη οι Λέικερς βλέπουν ακόμη σε αυτόν τον πιθανό "έλα και σώσε μας" Ίρβινγκ. Δεν το βρίσκεις περίεργο;» είπε ο Μπέιλες.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

"It amuses me that the Lakers franchise considers Kyrie Irving their savior, when he was the catalyst for tearing apart the Brooklyn Nets last year." — @RealSkipBayless



A hot take on the Lakers possible acquisition of Kyrie Irving 👀pic.twitter.com/jc8nMiLas8