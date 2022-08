Απόθεωσε Γουίλιαμς του Παναθηναϊκού ο Τόμας: «Ξέρουμε πόσο κρύο... αίμα έχεις»

O Aϊζάια Τόμας εκθείασε τον Ντέρικ Γουίλιαμς του Παναθηναϊκού με ανάρτηση στο twitter.

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς που τη νέα σεζόν θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχει συνυπάρξει στο ΝΒΑ με τον Αϊζάια Τόμας. Οι δυο τους έχουν παίξει παρέα δύο ματς στους Λέικερς τη σεζόν 2017-18, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2013-14 ήταν συμπαίκτες στους Κινγκς.

Ο πρώην γκαρντ των Σέλτικς, Καβς και Νάγκετς που γνωρίζει καλά το νέο απόκτημα των... πράσινων, τον αποθέωσε μετά από μια ανάρτηση του. Ο Γουίλιαμς έγραψε: «Για πρώτη φορά δούλεψα στο τρίποντο μου για ένα καλοκαίρι και σουτάρει με 40% . Πήγα σε δύο workouts στο ΝΒΑ το καλοκαίρι και είμαι χαρούμενος που φάνηκε η δουλειά μου και παρόλο που ο κόσμος συνεχίζουν το hate».

Ο Τόμας απάντησε: «Συνέχισε έτσι... killer. Εμείς ξέρουμε πόσο κρύο αίμα έχεις», δείχνοντας του τον σεβασμό.

Keep gettin to it killa!!! Us hoopers know how COLD you are!! SLOW GRIND 🏁