Ένα ένταλμα σύλληψης για κατοχή ναρκωτικών, έφερε τον παίκτη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Τορίν Πρινς πίσω από τα σίδερα της φυλακής!

Ο Τορίν Πρινς, μέλος των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και με ενεργό συμβόλαιο αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων πέρασε τη νύχτα στη φυλακή!

Ο Πρινς συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, καθώς εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, επειδή θεωρήθηκε φυγάς! Το ένταλμα εκδόθηκε στο Τέξας, όπου σε έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν ναρκωτικά στην κατοχή του αθλητή.

Ο Πρινς βρέθηκε πέρσι στους Τίμπεργουλβς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Ρίκι Ρούμπιο, μέτρησε 7.3 πόντους και 2.5 ριμπάουντ, ενώ φέτος ανανέωσε με την ομάδα της Μινεσότα, με διετές συμβόλαιο, έναντι 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Timberwolves forward Taurean Prince was arrested on Thursday night at Miami International Airport for a fugitive out-of-state warrant, according to Miami Dade County Jail arrest records.



The records don’t say what the warrant is for.



