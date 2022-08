Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι η νέα ομάδα του Πάτρικ Μπέβερλι. Κάτι που τον κάνει συμπαίκτη με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Μόνο που οι δυο τους, για να το θέσουμε ευγενικά, δεν τα πάνε καλά. Εδώ και 10 χρόνια!

Ο Πάτρικ Μπέβερλι κατέληξε στους Λος Άντζελες Λέικερς. Για να ενισχύσει την προσπάθεια του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις για ένα ακόμα πρωτάθλημα.

Μόνο που η δεύτερη ανάγνωση της είδησης εμπλέκει τον Ράσελ Γουέστμπρουκ. Και την κακή σχέση του με τον Μπέβερλι. Μπορούν όλα να θυσιαστούν στο... βωμό ενός πρωταθλήματος; Και το σημαντικότερο, ο Γουέστμπρουκ θα είναι ακόμα στους Λέικερς στο ξεκίνημα της σεζόν;

Όλα ξεκίνησαν το 2013. Στις 24 Απριλίου, ο Μπέβερλι έπεσε πάνω στο γόνατο του Γουέστμπρουκ και τον υποχρέωσε να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Φυσικά και ο RW έγινε έξαλλος.

11 Μαρτίου 2014: Ο Γουέστμπρουκ ζητάει τάιμ άουτ, με τον Μπέβερλι να διώχνει την μπάλα από τα χέρια του με ένα... χαστούκι. Ο Μπέβερλι τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή.

25 Απριλίου 2017: Οι δυο τους συναντήθηκαν στα playoffs και είχαν έναν ιδιαίτερο και θερμό διάλογο την ώρα του αγώνα.

Το νανούρισμα και το... δούλεμα

30 Οκτωβρίου 2018: Ο Γουέστμπρουκ πανηγύρισε αρκετά καλάθια του με αντίπαλο τον Μπέβερλι, κάνοντας την κίνηση του νανουρίσματος ενός μωρού. Ο Μπέβερλι, στη διεκδίκηση μιας μπάλας, έπεσε πάνω στα πόδια του Ράσελ. Φυσικά οι δυο τους «έλυσαν» την παρεξήγηση με έναν τεταμένο διάλογο.

13 Νοεμβρίου 2019: Μετά από μία αναμέτρηση, ο Γουέστμπρουκ δήλωσε: «Ο Πάτρικ Μπέβερλι σας... δουλεύει πως παίζει άμυνα. Δεν μαρκάρει κανέναν, απλώς τρέχει πάνω κάτω και δεν κάνει τίποτα».

Ο Μπέβερλι απάντησε μέσω του podcast του Τζέι Τζέι Ρέντικ, «The old man and the Three». «Μου κατέστρεψε την καριέρα. Τα προπονητικά επιτελεία, ο κόσμος με κοιτούσαν διαφορετικά».

19 Δεκεμβρίου 2019: Ο Μπέβερλι αποβλήθηκε με έξι φάουλ και ο Γουέστμπρουκ τον αποχαιρέτησε κουνώντας το χέρι. Πρόσθεσε και μερικά... γαλλικά, τα οποία απέφεραν μία τεχνική ποινή.

11 Φεβρουαρίου 2022: Ο Μπέβερλι έκανε ένα tweet με αποδέκτη τον... μισητό αντίπαλό του. «Θυμάμαι όταν κάποιος είπε ότι το μόνο που κάνω είναι να κινούμαι πάνω-κάτω και να σας κοροϊδεύω. Οπότε ο δικός μου είναι ο αληθινός μάγος φέτος», έγραψε αναφερόμενος στην απόδοση του Γουέστμπρουκ στους Λέικερς.

17 Μαρτίου 2022: Οι Τίμπεργουλβς διέλυσαν τους Λέικερς, ο Μπέβερλι αποκάλεσε «σκουπίδι» τον Γουέστμπρουκ, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση ότι κλείνει τη μύτη του, λόγω της... μυρωδιάς.

«Κανείς απ' αυτούς δεν έχει κάνει τίποτα στη λίγκα», ήταν η απάντηση του Γουέστμπρουκ για όλα την ομάδα της Μινεσότα. Φυσικά και ο Μπέβερλι είπε αυτό που ήθελε: «Στα playoffs κάθε χρόνο. Δύο τελικούς Δυτικής Περιφέρειας με δυο διαφορετικές ομάδες. Τελικά συγκρίνουμε ατομικά ή ομαδικά στατιστικά; Νόμιζα ότι αυτό ήταν ομαδικό άθλημα...».

Πλέον, όλοι περιμένουν το επόμενο επεισόδιο. «Γυρισμένο» σε μία από τις ανώτερες μπασκετικές σκηνές. Μέσα στο ίδιο το Χόλιγουντ.