Ο Πάτρικ Μπέβερλι ξεπέρασε τον εαυτό του. Έκανε ένα απίστευτο trash talking στον Ράσελ Ουέστμπρουκ, χρησιμοποιώντας, πέρα από το μεγάλο στόμα του, και χειρονομίες!

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Και γίνονται αποδέκτες περιπαικτικών σχολίων. Αυτό που έκανε ο Πάτρικ Μπέβερλι προς τον Ράσελ Ουέστμπρουκ και μάλλον προς όλη την ομάδα των Λέικερς ξεπέρασε κάθε όριο!

Μετά από ένα κλέψιμο του (από πάσα του Ουέστμπρουκ), στη νίκη απέναντι στους πρωταθλητές του 2020, και έναν αιφνιδιασμό που κατέληξε σε κερδισμένο φάουλ, ο Μπέβερλι άρχισε να φωνάζει «Είναι σκουπίδι. Σκουπίδι».

Το είπε αρκετές φωνές. Και για να γίνει περισσότερο παραστατικός, έπιασε με τα δάκτυλά του τη μύτη του, σαν να προσπαθεί να σταματήσει μία άσχημη μυρωδιά. Σαν αυτή που προκαλούν τα... σκουπίδια.

Ο Ουέστμπρουκ απάντησε, στη συνέντευξη Τύπου, με την ατάκα: «Κανείς εδώ πέρα δεν έχει κάνει τίποτα για τη λίγκα».

