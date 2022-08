Ο Τσετ Χόλμγκρεν, Νο2 επιλογή στο φετινό Draft, τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και είναι άγνωστο το διάστημα της απουσίας του.

Συναγερμός στις τάξεις των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τον τραυματισμό του Τσετ Χόλμγκρεν. Το Νο2 του φετινού Draft τραυματίστηκε στο δεξί πόδι, στο ματς της Pro AM στο Σιάτλ, όπου βρέθηκε αντίπαλος με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Σε μία προσπάθεια να τον μαρκάρει, υπέστη διάστρεμμα, με τις πρώτες εξετάσεις να αναφέρουν ότι επηρεάστηκαν οι σύνδεσμοι στον αστράγαλό του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να αναμένουν τα αποτελέσματα προκειμένου να έχουν μία καθαρή εικόνα για το διάστημα της απουσίας του.

