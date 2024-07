Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ολοκλήρωσαν το deal με τον Αϊζάια Χάρτενσταϊν.

Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν άφησε τους Νιου Γιορκ Νικς για το Νο1 της Δύσης (τη σεζόν που ολοκληρώθηκε) τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ο 26χρονος Γερμανο - Αμερικανός σέντερ (2.16) υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με την Οκλαχόμα, αξίας 87 εκατομμυρίων δολαρίων.

Θυμίζουμε ότι οι Θάντερ έχουν αποκτήσει και τον Άλεξ Καρούσο, κάνοντας δύο εξαιρετικές κινήσεις στην offseason.

Hartenstein’s agents Aaron Mintz and Drew Morrison of @CAA_basketball closed on deal with Sam Presti in early hours of Monday, sources said. Huge offseason for Thunder in adding two of league’s best role players — Hartenstein and Alex Caruso. https://t.co/kZE7zn5ULT