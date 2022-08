ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζέισον Τέιτουμ βρέθηκαν συμπαίκτες, όμως αυτό δεν κράτησε ούτε για ένα ημίχρονο στην ProAM λίγκα, με την υγρασία στο παρκέ να οδηγεί το παιχνίδι σε διακοπή.

Η προσμονή ήταν τεράστια, όπως και οι ουρές στους δρόμους του Σιάτλ για να παρακολουθήσουν άπαντες τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζέισον Τέιτουμ να αγωνίζονται στην ProAM λίγκα.

Ωστόσο τα σχέδια όσων βρέθηκαν εκεί άλλαξαν γρήγορα. Μπορεί οι Τζέιμς και Τέιτουμ ως συμπαίκτες να προσέφεραν αρκετό θέαμα για όση ώρα βρέθηκαν στο παρκέ, παρουσία παικτών όπως ο Ντεζούντε Μάρεϊ, ο Αϊζάια Τόμας αλλά και το Νο1 του Draft, Πάολο Μπανκέρο, ωστόσο η πολυκοσμία του γηπέδου και η υγρασία, οδήγησε στη διακοπή της αναμέτρησης πριν το ημίχρονο, με τις συνθήκες να μην είναι κατάλληλες υπό τον φόβο κάποιου γλιστρήματος στο παρκέ.

