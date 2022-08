Ο Τζέισον Τέιτουμ έδωσε το «παρών» στον γάμο του Ντρέιμοντ Γκριν κάνοντας παρέα με τους... μεγάλους του αντιπάλους.

Τον περασμένο Ιούνιο ίσχυε το «ο θάνατός σου, η ζωή μου» στους τελικούς του ΝΒΑ. Οι Γουόριορς κατέκτησαν τον τίτλο, στεναχώρησαν τον Τζέισον Τέιτουμ και τους Σέλτικς, αλλά τα πάντα έληξαν την ίδια στιγμή.

Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, όλοι μαζί παρουσιάστηκαν ενωμένοι κάνοντας καλή παρέα στον γάμο του Ντρέιμοντ Γκριν. Ο σούπερ σταρ των Σέλτικς ήταν καλεσμένος του «Money Green» και βρέθηκε στην ίδια παρέα με τον Στεφ Κάρι, τον αδερφό του Σεθ, αλλά και τον διάσημο ατζέντη του Λεμπρόν Τζέιμς (όπως και του Γκριν φυσικά), Ριτς Πολ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ένωσε τη ζωή του με την ηθοποιό Χέιζελ Ρενί, με την οποία έχει αποκτήσει και δύο παιδιά.

Steph Curry, Seth Curry, Jayson Tatum, Rich Paul and company at Draymond Green's wedding 💯



(via tatum_camps/IG) pic.twitter.com/NYHtcmFrhr