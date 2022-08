Ήταν αναμενόμενο και το NBA το έκανε πράξη, αποσύροντας τον αριθμό «6» από ολόκληρη τη λίγκα, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Μπιλ Ράσελ.

Το NBA βίωσε μία τεράστια απώλεια πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Μπιλ Ράσελ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών. Η βαριά κληρονομιά του θρυλικού σέντερ των Σέλτικς οδηγεί τη λίγκα στο να πάρει μεγάλες αποφάσεις.

Μία τέτοια είναι η απόσυρση του «Νο6» στη μνήμη του Ράσελ, όπως μεταφέρει ο ρεπόρτερ του «Athletic», Σαμς Τσαράνια. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο, οριζόντιο μέτρο σε όλο το NBA, αφού ποτέ ξανά δεν είχε συμβεί να αποσυρθεί ένα νούμερο σε όλα τα μήκη και πλάτη της λίγκας.

Ακόμα, η φανέλα κάθε ομάδας θα έχει ένα διακριτικό στον δεξιό ώμο, στη μνήμη του Ράσελ και πλέον το μεγάλο ερωτηματικό γυρίζει γύρω από τον... ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «βασιλιάς» επέστρεψε στο «Νο6» για χάρη του Άντονι Ντέιβις που πήρε το «23» από την περσινή σεζόν. Ο Τζέιμς θα μπορεί -όπως και όσοι φορούν το «6»- να κρατήσει, αν το θέλει, τον αριθμό του, όμως θα είναι και ο τελευταίος που θα το δει αποτυπωμένο σε μία φανέλα. Από εδώ και πέρα κανείς παίκτης στο NBA δε θα μπορεί να επιλέξει το συγκεκριμένο νούμερο στη μνήμη του σπουδαίου Μπιλ Ράσελ.

The NBA will retire the No. 6 league-wide honoring the late, legendary player and activist Bill Russell.