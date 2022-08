Η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το Game 1 των NBA Finals των Σικάγο Μπουλς αναμένεται να βγει σε δημοπρασία τον Σεπτέμβρη έναντι 3-5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η λέξη «δέος» μπορεί να ακολουθεί τον Μάικλ Τζόρνταν έπειτα από κάθε πρόταση της σπουδαίας του καριέρας. Αυτό που ένιωσε και κάθε φίλος των Σικάγο Μπουλς βλέποντάς του να σηκώνει το έκτο του τρόπαιο στους τελικούς 24 χρόνια νωρίτερα.

Και αν σε δημοπρασίες έχουν πουληθεί αρκετά πράγματά του μέχρι στιγμής, σίγουρα μία φανέλα από τους τελικούς έχει ιδιαίτερη αξία. Και φτάνει να εμφανίζεται σε ένα ποσό που αξίζει τα 3 μέχρι και τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η κόκκινη φανέλα του Game 1 από τους NBA Finals του 1998 με το πιο χαρακτηριστικό «23» που πέρασε ποτέ από τα σαλόνια της Λίγκας θα γίνει μόλις η δεύτερη εμφάνιση τελικών του MJ που θα βγει σε δημοπρασία τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Ο ίδιος ο οίκος δημοπρασιών, Sotheby's, τονίζει πως πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα στην καριέρα του θρύλου των «ταύρων».

«Η σεζόν 1997-1998 είναι ίσως μία από τις πιο δημοφιλείς μεταξύ των οπαδών του Τζόρνταν, καθώς ο Μάικλ έφτανε στο απόγειο των ικανοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα κυνηγούσε αυτό που καταλάβαινε ότι θα ήταν η τελευταία του ευκαιρία σε ένα πρωτάθλημα NBA με τους Σικάγο Μπουλς» είπε ο επικεφαλής Μπραμ Γουότσερ στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ahead of the 25th anniversary of the '97-98 #NBA season, one of the most significant items from #MichaelJordan’s career and final year with the Chicago Bulls is headed to auction this fall: Jordan’s iconic 1998 NBA Finals Game 1 jersey



Bidding opens 6 September pic.twitter.com/y30rQ6UDoa