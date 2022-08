Tέιτουμ: Δεν χαρίζεται όυτε στον γιο του και τον ταπώνει (vid)

Ο Τζέισον Τέιτουμ δεν δείχνει... έλεος ούτε στον γιο του, Deuce.

Ο γιος του Τζέισον Τέιτουμ, ο Deuce είναι ένα από τα πιο γνωστά παιδιά παικτών του ΝΒΑ, αφού βρίσκεται συνέχεια στο TD Garden, ακολουθώντας τον πατέρα, ενώ πολλές φορές κάνει και προθέρμανση μαζί του.

Συχνά πυκνά κάνει τα κολπάκια του με τη μπάλα, όπως επιχείρησε να κάνει σε ένα camp, βάζοντας καλάθι. Όμως λογάριαζε χωρίς τον πατέρα του, ο οποίος τον... κέρασε μια τάπα και το απόλαυσε, με τον μικρό να κοιτά απορημένος.

Δείτε το στιγμιότυπο με τον σταρ των Κελτών που πέρυσι έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά ηττήθηκε από τους Γουόριορς του Στεφ Κάρι

Jayson Tatum just sent Deuce’s shot to another area code 😭



(via @justlobs) pic.twitter.com/cnlIZY4LGq