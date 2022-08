Ο Καϊρί Ίρβινγκ πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του προπόνηση για την συνέχεια της offseason, με τον σταρ των Νετς να έχει τα βλέμματα μικρών θαυμαστών... καρφωμένα πάνω του.

Στον... απόηχο της δήλωσής του σε ακόλουθο του Twitter πως στα 38 του θα παίζει σε λίγκες ανά τον κόσμο, ο Καϊρί Ίρβινγκ το έριξε στην δουλειά και την προπόνηση.

Ο Uncle Drew πέρασε από κύματα φημών σχετικά με το ενδεχόμενο ανταλλαγής του ίδιου με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ με τα δημοσιεύματα να τον θέλουν να ξανασμίγει με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λέικερς. Και όλα αυτά την ώρα που το μέλλον του Κέβιν Ντουράντ στους Νετς παραμένει άγνωστο.

Ο Ίρβινγκ, ωστόσο, συνεχίζει να προπονείται στην offseason του και να ετοιμάζεται για μία νέα και... γεμάτη σεζόν. Αυτή τη φορά το έκανε μπροστά σε κοινό με μικρούς θαυμαστές. Έδειξε μερικές από τις κινήσεις του και έπειτα φωτογραφήθηκε μαζί τους χαμογελαστός και πρόσχαρος.

Kyrie put on a show for the kids 💯 @KyrieIrving (via ackwrightpremier/IG) pic.twitter.com/eCHr7A5oPa