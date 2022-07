Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, κατά άλλους... Μπο Κρουζ, υπέγραψε το συμβόλαιό του και είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των Τορόντο Ράπτορς.

Ήταν γνωστό από το βράδυ της Τετάρτης (27/7) και πλέον έγινε επίσημο το deal μεταξύ Τορόντο Ράπτορς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές του 2019 μετακομίζοντας πλέον στον Καναδά, μετά το πέρασμά του από Σέλτικς, Σπερς και Τζαζ.

Στη Γιούτα μάλιστα δε βρήκε καν ρόλο, ολοκληρώνοντας την περσινή σεζόν με 6.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ. Βέβαια το... highlight του πέρσι ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία «Hustle», όπου και ενσάρκωσε τον ρόλο του Μπο Κρουζ.

Ο Ερνανγκόμεθ θα βρίσκεται, φυσικά και στο ερχόμενο EuroBasket, για να βοηθήσει την Ισπανία σε αυτή τη μεταβατική χρονιά με αρκετές παλιοσειρές αλλά και... νέο αίμα.

Welcome to the North Side, @juanchiviris41 #WeTheNorth pic.twitter.com/nW0qXjDw4R