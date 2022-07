Δεν καταλαβαίνει από off-season ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, που ρίχνει σκληρή δουλειά για να επαναφέρει τους Λέικερς σε τροχιά... τίτλου.

Μετά την κακή σεζόν που είχαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, είναι ώρα για... σκληρή δουλειά. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ιδρώνει στο γυμναστήριο, αφού μετά την εμφάνισή του στη Drew League, το έχει... ρίξει στα fadeaway, με σκοπό να επιβεβαιώσει και τον Μαρκ Τζάκσον, που θεωρεί ότι οι Λέικερς μπορούν να κατακτήσουν μέχρι και τον τίτλο αν είναι υγιείς.

Βέβαια στον οργανισμό των «λιμνανθρώπων» επικρατεί αναβρασμός, αφού τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μόλις ολοκληρωθεί το σίριαλ Γουέστμπρουκ, αφού είναι στη λίστα των διαθέσιμων για ανταλλαγή, με τρεις ομάδες να ενδιαφέρονται για εκείνον.

Μέχρι τότε όμως ο ΛεΜπρόν έχει να κοιτάξει την προσωπική του βελτίωση, ακόμα και στα 37 του. Άλλωστε με τον τρόπο που γυμνάζεται σε κάθε off-season έχει καταφέρει να διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο, αποτελώντας ακόμα και σήμερα έναν από τους πιο αθλητικούς παίκτες του NBA.

LeBron James working on the fadeaway jumpers 👀



(via @Cbrickley603) pic.twitter.com/EuW9LaAY8D