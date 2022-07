Μαρκ Τζάκσον για Λέικερς: «Μπορούν να κερδίσουν ακόμη και πρωτάθλημα» (vid)

Ο Μαρκ Τζάκσον μίλησε για τη νέα σεζόν των Λέικερς και το... ταβάνι που έχει η ομάδα, δηλώνοντας πως μπορούν να κερδίσουν ακόμη και το πρωτάθλημα αν αλλάξουν ορισμένα δεδομένα.

Η αποχώρηση του Φραν Βόγκελ από τον πάγκο των Λέικερς έφερε πολλά ονόματα στο τραπέζι των συζητήσεων για τον αντικαταστάτη. Μεταξύ άλλων, ο προπονητής που πέρασε από συνέντευξη πριν οι «λιμνάνθρωποι» καταλήξουν στον Ντάρβιν Χαμ, ήταν ο Μαρκ Τζάκσον, άλλοτε τεχνικός των Γουόριορς και παλαίμαχος ΝΒΑer.

Μπορεί ως παίκτης να μην φόρεσε την φανέλα των Λέικερς, ωστόσο σε πρόσφατη συνέντευξή του, δήλωσε την πίστη του πως η ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορεί να φτάσει ακόμη και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος τη νέα σεζόν. Αν και εφόσον προσέξει το αμυντικό της κομμάτι και παραμείνει υγιής.

«Υγιείς, μπορούν να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα. Αν είναι υγιείς και είναι ανταγωνιστικοί στο αμυντικό μισό πάση θυσία... Δεν μπορούν να πιστεύουν ότι επειδή έχουν τρεις μελλοντικούς Hall of Famers θα ξεπεράσουν τους πάντες. Πρέπει να αναπτύξουν τις σωστές συνήθειες που δεν είχαν πέρυσι και να επιστρέψουν στην άμυνα.

Και να παραμείνουν υγιείς... μόλις το κάνουν, έχουν ευκαιρία να νικήσουν απέναντι στον οποιονδήποτε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζάκσον εξηγώντας πως οι Λέικερς μπορούν να αφήσουν πίσω τους την περσινή καταστροφική χρονιά.

.@MarkJackson13 on the Lakers' ceiling:



"Healthy, they can win a championship." 👀 pic.twitter.com/oQbHfyX84j