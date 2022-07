Απέναντι στον Κέβιν Ντουράντ και το trade που ζήτησε από τους Μπρούκλιν Νετς στέκεται ο Ντομινίκ Γουίλκινς, λέγοντας πως οι νέοι παίκτες πρέπει να παλεύουν στα δύσκολα...

Ο Ντομινίκ Γουίλκινς πήρε και αυτός θέση στο πολυσυζητημένο trade που έχει ζητήσει ο Κέβιν Ντουράντ από το Μπρούκλιν, σχολιάζοντας με επικριτικό τρόπο τις προθέσεις του σταρ των Νετς.

«Ανήκω στην παλιά σχολή. Κάποια στιγμή οι παίκτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως παρά τις δοκιμασίες που περνάνε, θα πρέπει να μένουν και να παλεύουν στα δύσκολα» αναφέρει ο Ντομινίκ, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Dominique Wilkins on Kevin Durant requesting a trade out of Brooklyn: “I’m cut from the old school cloth. At some point, players are going to have to realize that no matter the trials and tribulations you go through, you got to hang in there and stick it out.” pic.twitter.com/ayEM9vE6Pu