Κέβιν Ντουράντ: «Αν παίζαμε με τους Μπουλς του '98, ο Κερ θα ζητούσε να τον χτυπάμε στο pick and roll»

Τι ακριβώς θα ζητούσε ο Κερ από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του 2017 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν, γνωρίζει ο Κέβιν Ντουράντ.

Ήταν σειρά του Κέβιν Ντουράντ να πάρει θέση στο άτυπο μπρα-ντε-φερ μεταξύ των Μπουλς του 1998 και των Γουόριορς του 2017 που έθεσε ο Ντρέιμοντ Γκριν. Συγκεκριμένα ο σέντερ των «πολεμιστών» ανέφερε πως η δική του ομάδα θα είχε κερδίσει τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν, ενώ θα έριχνε... 40άρα σε εκείνους τους Τζαζ.

Ο Ντουράντ, του οποίου το όνομα μπήκε και στο τραπέζι των Σέλτικς όσον αφορά το trade που έχει ζητήσει, δεν ήταν τόσο κατηγορηματικός, ωστόσο το σχόλιό του είχε περισσότερη τακτική. Ο KD ανέφερε πως δεν ξέρει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, αλλά φαίνεται να γνωρίζει τι ακριβώς θα τους ζητούσε ο Στιβ Κερ.

«Ο Στιβ Κερ θα είχε απαιτήσει να στήσουμε όσο περισσότερα pick and roll γίνεται πάνω στον Στιβ Κερ» τονίζει χιουμοριστικά. Ο νυν προπονητής του Γκόλντεν Στέιτ είναι φυσικά ο συνδετικός κρίκος των δύο αυτών ομάδων, αφού είχε βρεθεί από το 1993 έως το 1998 στο Σικάγο, έχοντας συμβολή στο three peat (1996-1998) των θρυλικών Μπουλς.

I can’t tell you what the results would be, but I do know that steve kerr would’ve demanded that we put steve kerr in as many pick and rolls as possible https://t.co/PxeBdsCt3F