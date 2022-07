Ο Νικολά Μπατούμ ρωτήθηκε για την πιο ντροπιαστική στιγμή της καριέρας του με την φανέλα των Κλίπερς και... έδειξε Λούκα Ντόντσιτς και Ντάλας Μάβερικς.

Την περίοδο της offseason απολαμβάνει ο Νικολά Μπατούμ έχοντας... αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής του από το Eurobasket του Σεπτεμβρίου με την Γαλλία προκειμένου να περάσει χρόνο με την οικογένειά του.

Στο πλαίσιο της χαλάρωσης και της επικοινωνίας του με τους διαδικτυακούς του φίλους, ο παίκτης των Λος Άντζελες Κλίπερς που φοράει την φανέλα της ομάδας από τον Δεκέμβρη του 2020, όταν και αποχώρησε από τους Χόρνετς, αποκάλυψε την πιο ντροπιαστική του στιγμή.

Κατά την διάρκεια του "Q&A" στο Twitter, ο βετεράνος φόργουορντ δεν προσπέρασε την πιο... καυτή ερώτηση και παραδέχτηκε πως το παιχνίδι που δεν φαίνεται πως θα ξεχάσει εύκολα είναι εκείνο της ήττας με 51 πόντους από τους Ντάλας Μάβερικς μετά τα Χριστούγεννα του 2020. Τον πρώτο του καιρό στην ομάδα δηλαδή.

Όταν οι Κλίπερς είδαν τους Μάβερικς να τους φορτώνουν με 124 πόντους και εκείνους να απαντούν με 73. Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε σημειώσει 24, ο Τζος Ρίτσαρντσον 21 και ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζ. 18. Όσο για τον ίδιο; Μόλις 4. Κάτι που μάλλον τον... κυνηγάει ακόμη.

