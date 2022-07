Ο Μπόμπι Πόρτις δεν φάνηκε να πτοείται ιδιαίτερα που εμφανίζεται στην λίστες «μην ποντάρετε» δηλώνοντας πως τώρα δεν θα... τον κυνηγούν για ένα χαμένο τρίποντο.

Συχνά ένα ποντάρισμα σε κάποια ομάδα ή οποιονδήποτε παίκτη μπορεί να μετατραπεί από... όνειρο, σε πληγή. Και όχι μόνο για εκείνον που θα τολμήσει να «επενδύσει» σε ένα παιχνίδι.

Ο Μπόμπι Πόρτις μοιάζει να είναι η τρανή απόδειξη. Ο λόγος; Έμοιαζε ανακουφισμένος μόλις αντίκρυσε το όνομά του σε λίστα «μην ποντάρετε» για το 2022. Ένας χρήστης του twitter απάντησε σε ποστ στοιχηματικής εταιρίας με τα σχετικά... bullets, ένα εκ των οποίων έφερε και το όνομα του παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Πόρτις έκανε retweet την ανάρτηση και έγραψε: «Ωραία, τώρα θα έχω ένα εκατομμύριο ανθρώπους στα προσωπικά μου μηνύματα που θα θέλουν να με σκοτώσουν επειδή δεν πέτυχα ενάμιση τρίποντο (γέλια)».

