Ο Έρικ Πάσκαλ έκανε δύο tweets με τα οποία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τον Παναθηναϊκό!

Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός δίνει τη δική του μάχη προκειμένου να κάνει δικό του τον Αμερικανό φόργουορντ, Έρικ Πάσκαλ, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και της Γιούτα Τζαζ.

Βέβαια είναι δεδομένος και ο βαθμός δυσκολίας που έχουν οι «πράσινοι» προκειμένου να τον κάνουν δικό τους, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο ΝΒΑ με αποτέλεσμα να μπορεί να διεκδικήσει ένα συμβόλαιο στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο 26χρονος φόργουορντ ναι μεν δεν αρνήθηκε το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις ωστόσο βάλθηκε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία με τον Παναθηναϊκό: «Δεν έχω συμφωνήσει σε τιποτα απολύτως, λανθασμένη είδηση» ανέφερε χαρακτηριστικά στο twitter.

Never agreed to anything https://t.co/Nw296PnZIe