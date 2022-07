Εμπίντ-Γιόκιτς-Σμαρτ: Οι μοναδικοί... πιστοί του draft του 2014

Γιόκιτς, Εμπίντ και Σμαρτ έχουν μείνει αφοσιωμένοι στις ομάδες που έγιναν draft, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα της τάξης του 2014.

Η λέξη αφοσιώση πλέον είναι δυσεύρετη στο ΝΒΑ, με τους παίκτες να αλλάζουν συνεχώς ομάδες, ψάχνοντας έναν πιο εύκολο δρόμο για τον τίτλο στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως και παίκτες που χαλάνε την... πιάτσα όπως ο Κάρι, ο Γιάννης, ο Λίλαρντ, ο Ουόλ.

Μία τάξη πάντως που έχει τουλάχιστον τρία πιστά μέλη είναι εκείνη του 2014. Μόνο τρεις παίκτες από το draft του 2014 έμειναν πιστά στις ομάδες τους. Ο Νίκολα Γιόκιτς που συνεχίζει να παίζει για τους Νάγκετς, παίρνοντας δύο βραβεία MVP και φτάνοντας μια φορά σε τελικούς Δύσης. Ο Τζοέλ Εμπίντ που παλεύει για κάτι μεγάλο στα playoffs με τους Σίξερς, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε τελικούς περιφέρειας. Και τέλος ο Μάρκους Σμαρτ που πήρε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού του ΝΒΑ και ήταν φιναλίστ φέτος, χάνοντας από τους Γουόριορς του Κάρι.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο μοναδικός που κρατά τη σημαία ψηλά και δεν έχει αλλάξει ομάδα από την τάξη του 2013 στο draft, όντας το πρόσωπο των Μπακς και οδηγώντας τους σε ένα τεράστιο πρωτάθλημα το 2021, τότε που πήρε στα χέρια του και το MVP τελικών.

