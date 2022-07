Ακόμα ένα στοιχείο που δείχνει την πίστη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Οι Τίμπεργουλβς έκαναν δικό τους μέσω ανταλλαγής τον Ρούντι Γκομπέρ που έρχεται να συνθέσει ένα εντυπωσιακό δίδυμο ψηλών με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς. Με την αποχώρηση του Γάλλου σέντερ από τους Τζαζ, ο μοναδικός παίκτης του draft του 2013 που βρίσκεται ακόμα στην ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο μοναδικός πιστός της τάξης του στο draft συνεχίζει να παίζει για το Μιλγουόκι, έχοντας γιγαντώσει την ομάδα σε αθλητικό και οικονομικό τομέα με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα του 2021 κόντρα στους Σανς. Παίκτες έρχονται και φεύγουν από τις ομάδες, όμως η αφοσίωση του Greek Freak στους Μπακς είναι ένα στοιχείο που δεν αλλάζει με τίποτα.

«Έδεσε» στο λιμάνι του και δεν τον κουνάει τίποτα!

With Rudy Gobert off to Minnesota, the only player from the 2013 NBA Draft that is still on the team they made their debut with is Giannis Antetokounmpo. pic.twitter.com/FmIItPtwM3