Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ θα γράψει ιστορία το 2027 με το συμβόλαιο που υπέγραψε στους Μπλέιζερς.

Θα ήταν πολύ δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο να δούμε τον Ντέιμιαν Λίλαρντ με άλλη φανέλα εκτός των Μπλέιζερς. Και αυτό θα σκέφτηκε και ο Dame ο οποίος θα μείνει στο Πόρτλαντ μέχρι τα 36 του έτη και τη σεζόν 2026-27 αν εξαντλήσει το συμβόλαιο του. Συνολικά θα καρπωθεί 270 εκατομμύρια τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ τα χρήματα που θα έχει κερδίσει στην καριέρα του θα φτάσουν στα 451 εκατομμύρια δολάρια, ένα από τα υψηλότερα ποσά στην ιστορία της λίγκας.

Λίλαρντ: Ο τελευταίος των ρομαντικών είναι... killer μιας άλλης εποχής (vid)

Μάλιστα το 2027 ο Λίλαρντ θα εισπράξει το μεγαλύτερο ετήσιο συμβόλαιο όλων των εποχών δηλαδή 63 εκατ. δολάρια. Ο Καρλ-Άντονι Τόουνς θα πάρει 62 εκατ. δολάρια το 2028, ο Μπούκερ θα φτάσει στο ίδιο ακριβώς ποσό, ενώ ο MVP του ΝΒΑ, Νίκολα Γιόκιτς θα εισπράξει 61 εκατ.δολάρια το 2028.

Ο Dame θα γράψει ιστορία το 2027 με το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που του έδωσαν οι Μπλέιζερς σαν μια ανταμοιβή των κόπων του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και της αφοσιώσης και της αγάπης για την ομάδα και την κοινωνία του Πόρτλαντ.

Largest single season contracts in NBA history:



Damian Lillard in 2027 - $63 Million

Karl-Anthony Towns in 2028 - $62 Million

Devin Booker in 2028 - $62 Million

Nikola Jokic in 2028 - $61 Million



Thoughts? 🤔💰 pic.twitter.com/OtQTPuRHrv