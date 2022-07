Ο Μοράντ προκαλεί και τον Μέσι: «Θέλω να είμαι τερματοφύλακας απέναντι του»

Ο Τζα Μοράντ μετά τον Μάικλ Τζορνταν, προκάλεσε και τον Λιονέλ Μέσι, θέλοντας να παίξει τερματοφύλακας.

Έχει όρεξη ο Τζα Μοράντ και δεν σταματά να προκαλεί κόσμο. Τα βάζει με ανθρώπους που δικαιολογούν τον τίτλο του GOAT στο άθλημα τους. Αρχικά είπε να προκαλέσει τον Μάικλ Τζόρνταν, λέγοντας πως θα τον διέλυε σε μονό: «Εύχομαι να μπορούσα να παίξω με τη γενιά του. Θα τον διέλυα επίσης. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχεις. Αλλά δεν πρόκειται να πω ότι κανείς δεν μπορεί να με νικήσει σε ένα μονό».

Τώρα ήρθε η σειρά να ασχοληθεί με τον superstar της Παρί, Λιονέλ Μέσι. Ο ηγέτης των Γκρίζλις στάθηκε στον Αργεντινό παικταρά και βρήκε άλλη μια πρόκληση για να αναμετρηθούν οι δυο τους. «Θέλω να είμαι ο τερματοφύλακας κόντρα στον Μέσι, φτιάξτε το». Πάντα θα ήταν ωραίο να κάτσει στο τέρμα ο Τζα και να δοκιμάσει την τύχη του κόντρα στον Αργεντίνο, αν και θα ήταν λίγο άδικο.

Με την ταχύτητα που έχει και την εκρηκτικότητα, ίσως η θέση που θα του ταίριαζε καλύτερα να ήταν αυτή του εξτρέμ και όχι του τερματοφύλακα πάντως. Με την αλλαγή κατεύθυνσης και την επιτάχυνση, θα έκανε τη ζωή δύσκολη σε αρκετούς αμυντικούς, απλά δεν ξέρουμε αν την... κλωτσάει ο Τζα.

