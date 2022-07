Μοράντ: «Αν έπαιζα μονό με τον Τζόρνταν θα τον διέλυα και εγώ»

Ο Τζα Μοράντ ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής. Αν μπορούσε να παίξει ένα μονό με τον Μάικλ Τζόρνταν στα... ντουζένια του, θα του έβγαζε το... λάδι. Συμφωνείτε;

Ο Μάικλ Τζόρνταν θα λάτρευε τη νοοτροπία του Τζα Μοράντ. Ίσως μετά από λίγο να έσκαγε στα γέλια. Όπως τότε, όταν άκουσε τον Γκάρι Πέιτον να δηλώνει ότι τον «κλείδωσε» στους τελικούς του 1996.

Η κουβέντα δεν αφορά τους Σόνικς, ωστόσο. Αλλά το «παιδί-θαύμα» των Μέμφις Γκρίζλις, τον Τζα Μοράντ. Σε μία συνέντευξή, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να παίξει ένα μονό με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Και η απάντησή του ήταν εντελώς... αφιλτράριστη: «Εύχομαι να μπορούσα να παίξε με τη γενιά του. Θα τον διέλυα επίσης. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχεις. Αλλά δεν πρόκειται να πως ότι κανείς δεν μπορείς να με νικήσει σε ένα μονό». Η ατάκα του έχει δύο εξηγήσεις.

Η πρώτη αφορά τη δική του εμφάνιση. Και η δεύτερη την παραδοχή πως ό,τι και αν έκανε, θα τον διέλυε και ο Τζόρνταν!

Μόνο που ο Μοράντ δεν έμεινε στο μπάσκετ. Επεκτάθηκε και στο ποδόσφαιρο: «Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το άθλημα. Μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο καλύτερος σε αυτό; Έλα, ας παίξουμε...».

"I wish I would've played in his generation though...I would've cooked him too."



