Ο Ματ Ράιαν έδωσε τη νίκη στους Μπόστον Σέλτικς κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς και μετά θυμήθηκε το παρελθόν του. Και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Η ζωή του Ματ Ράιαν μοιάζει με ένα σκοτεινό παραμύθι. Η ηλιαχτίδα στο τέλος του, είναι ικανή να του ζεστάνει το πρόσωπο. Να τον κάνει να δακρύσει. Και να λησμονήσει όσα πέρασε, για να φτάσει να φοράει τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς.

Πριν από ένα χρόνο, ο Ράιαν ήταν υπάλληλος σε εταιρία ντελίβερι και δούλευε σε γραφείο τελετών. Η ιστορία του είχε γίνει viral. Ο καιρός πέρασε, με τον Ράιαν να είναι μέλος της ομάδας των Σέλτικς στο Summer League του Λας Βέγκας.

Στην αναμέτρηση απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς του προπονητή Βιν Μπέικερ, ο Ράιαν σημείωσε το νικητήριο σουτ (111-109). Ένα τρίποντο εκτός ισορροπίας, με το ένα χέρι και με τη χρήση του ταμπλό. Και τον ίδιο να τραυματίζεται στο πόδι!

Το φινάλε του αγώνα τον βρήκε (δίκαια) μπροστά στους δημοσιογράφους. Μόνο που ο Ράιαν ενθυμούμενος το παρελθόν του, αρχικά, κόμπιασε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Τα λόγια έβγαιναν με δυσκολία. Βούρκωσε.

Θυμήθηκε που ήταν. Και που βρίσκεται.

«Είναι τόσο συναισθηματικό... Ήμουν στο σπίτι μου για 1,5 χρόνο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την ιστορία μου, οδηγούσα για μία εταιρία και να είμαι εδώ, να είμαι μέρος των Σέλτικς είναι ξεχωριστό», ήταν τα λόγια που βγήκαν με δυσκολία.

