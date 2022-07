Κάτι φαίνεται να μην... ρολάρει στη σχέση παίκτη-προπονητή που έχουν ο Καμ Τόμας με τον Στιβ Νας, μιας που ο νεαρός των Νετς είχε μία ασυνήθιστη αντίδραση σε ερώτηση για τον τεχνικό του Μπρούκλιν.

Το Summer League στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού συνεχίζεται και στο επίκεντρο βρέθηκε το παιχνίδι των Νετς με τους Σίξερς.

O 20χρονος γκαρντ των Νετς, Καμ Τόμας, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και παραχώρησε δηλώσεις με την λήξη, στις οποίες έκαναν την εμφάνισή τους και κάποια... σύννεφα στη σχέση του με τον Στιβ Νας.

Πώς; Μία δημοσιογράφος είπε στον Τόμας «μιλούσα με τον προπονητή σου και είπε πως σε ενθαρρύνει να ψάξεις τόσο το σουτ όσο και την πάσα τους συμπαίκτες σου». Εκεί ο νεαρός εμφανίστηκε να... γελάει παίρνοντας μία περίεργη έκφραση. Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την αντίδρασή του και εκείνος αρκέστηκε σε ένα απλό «Είναι ό,τι είναι!» ή το γνωστό «it is what it is» δείχνοντας πως απλά αποδέχεται την κατάσταση.