Ο Μακ ΜακΚλάνγκ εντυπωσιάζει στο Summer League, παλεύοντας να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ των πρωταθλητών Γουόριορς και θυμίζοντας λιγάκι τον Τζέισον Γουίλιαμς.

Ο Τζέισον Γουίλιαμς αποτέλεσε έναν εκ των πιο fun to watch παικτών στην ιστορία της λίγκας. Ένας... μάγος πάνω στο παρκέ, τρομερός ντριμπλέρ, ασυναγώνιστος πασέρ με τρελές εμπνεύσεις που έκαναν τα πράγματα πιο εύκολα για τους συμπαίκτες του.

Στο Summer League του ΝΒΑ υπάρχει ένας παίκτης που τον θυμίζει λιγάκι. Είναι δύσκολο να συγκριθείς με τον «White Chocolate», ωστόσο ο Μακ ΜακΚλάνγκ κάνει τα... μαγικά του, έχοντας στοιχεία που βλέπαμε και στον... μάγο Τζέισον.

this is wild @Oracle || Play of the Game pic.twitter.com/mI4ElLaCEv