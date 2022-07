Ο Ντανίλο Γκαλινάρι έμεινε ελεύθερος από τους Σαν Αντόνιο Σπερς - κερδίζοντας 17 εκατομμύρια - και αμέσως συμφώνησε με τους Μπόστον Σέλτικς, με συμβόλαιο δύο ετών.

Οι Μπόστον Σέλτικς έγιναν η έκτη ομάδα του Ντανίλο Γκαλινάρι στο NBA. Ο Ιταλός φόργουορντ, ο οποίος είχε πάει στους Σαν Αντόνιο Σπερς μέσω ανταλλαγής, έμεινε ελεύθερος - λαμβάνοντας 17 εκατομμύρια δολάρια - και αμέσως συμφώνησε με τους Σέλτικς.

Η συμφωνία αξίζει για 13.3 εκατομμύρια δολάρια και θα έχει διάρκεια δύο ετών, με τον Γκαλινάρι να έχει δικαίωμα ανανέωσης για τη δεύτερη σεζόν.

Συνολικά, ο Γκαλινάρι θα κερδίσει 30 εκατομμύρια δολάρια από τις δύο κινήσεις, την αποδέσμευσή του από τους Σπερς και το συμβόλαιο με τους Σέλτικς.

Ο 33χρονος Ιταλός έχει αγωνιστεί στους Νιου Γιορκ Νικς, Ντένβερ Νάγκετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ατλάντα Χοκς.

After clearing waivers, free agent F Danilo Gallinari has agreed on a two-year, $13.3M deal with the Boston Celtics, his agent Michael Tellem of @excelbasketball tells ESPN. Deal is fully guaranteed and includes a player option.