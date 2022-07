Ο Ντέβιν Μπούκερ θα είναι ο σταρ του ΝΒΑ που θα βρεθεί στο εξώφυλλο του ΝΒΑ2Κ23.

Στο NBA2K22 είδαμε τον Λούκα Ντόντσιτς, ενώ ένα χρόνο πριν είχαμε Ντέιμιαν Λίλαρντ και φυσικά Κόμπι Μπράιαντ στη legend edition. Στο NBA2K20 είδαμε τον Άντονι Ντέιβις και στο NBA2K19 απολαύσαμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με το αξέχαστο εξώφυλλο.

Πλέον ήρθε η σειρά του Ντέβιν Μπούκερ θα κοσμήσει το εξώφυλλο του γνωστού video game, αφού ο σταρ των Σανς θα είναι στο εξώφυλλο του νέου NBA2K23. Στο Gazzetta πριν λίγες μέρες σας είχαμε βάλει στην... εξίσωση για να ψηφίσετε ποιος θα ήταν ο άνθρωπος που θα βρισκόταν στο εξώφυλλο, με τον Κάρι να βρίσκεται άνετα στην κορυφή.

O Μάικλ Τζόρνταν, o GOAT θα δώσει λάμψη με την παρουσία του στο εξώφυλλο των ειδικών εκδόσεων του NBA 2K23. Τέλος γνωστά έχουν γίνει τα ονόματα που θα βρεθούν στο WNBA Edition Cover και πρόκειται για τις θρυλικές Νταϊάνα Ταουράσι και Σου Μπερντ.

