Ο Τζα Μοράντ άφησε φιλοδώρημα 500 δολαρίων αλλά όλα τα λεφτά ήταν η αντίδραση της σερβιτόρας όταν έμαθε ποιος είναι!

Συγκεκριμένα ο σούπερ σταρ των Μέμφις Γκρίζλις είχε πάει για φαγητό και μόλις κλήθηκε να πληρώσει άφησε στην σερβιτόρα «tip» 500 δολαρίων.

Όπως ήταν φυσικό και επόμενο η σερβιτόρα αναρωτήθηκε πώς και δέχτηκε ένα τόσο μεγάλο φιλοδώρημα: «Ποιος είσαι;» τον ρώτησε και εκείνος της απάντησε «ο μαύρους Ιησούς».

Αμέσως μετά τον ρώτησε εάν παίζει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ και μόλις έμαθε ότι πρόκειται για τον Τζα Μοράντ, άρχισε να... ουρλιάζει και να μην πιστεύει στα μάτια της!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

This waitress's reaction once she realized she was talking to @JaMorant, who gave her a $500 tip 😂❤️



(via @shotbynie; h/t @DrewHill_DM)pic.twitter.com/yAMWkP0017