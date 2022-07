Ο Ζάιον άρχισε τα καρφώματα και θέλει να επιστρέψει δριμύτερος τη νέα σεζόν.

Οι Πέλικανς αποφάσισαν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ζάιον Γουίλιαμσον . Η συμφωνία θα αφορά πενταετή max επέκταση αξίας 231 εκατ. δολαρίων. Αυτό σημαίνει πως ο Ζάιον θα είναι κάτοικος Νέας Ορλεάνης μέχρι και το 2028. Το... τέρας που έβγαλε το πανεπιστήμιο του Duke βρέθηκε σε camp, εκεί όπου έδειξε σε παιδιά τις ικανότητες του και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Στην κορυφαία στιγμή του, πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Τη σεζόν 2020-21 που ήταν και η τελευταία που πάτησε παρκέ, μέτρησε 27 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ, αφήνοντας υποσχέσεις τις οποίες χαμήλωσε η περσινή προβληματική σεζόν.

Απολαύστε την πτήση του

Zion Williamson showed campers he’s healthy & still has his bounce with this between the legs dunk this week 😳🐰



What’s in store for Zion’s NBA return? 🤔 pic.twitter.com/9l8FemJZHG