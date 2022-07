Οι Πέλικανς κάνουν... Μίδα τον Ζάιον Γουίλιαμσον με συμβόλαιο 231 εκατ. δολάριων.

Μπορεί να έχει να παίξει πολύ καιρό μπάσκετ, ομως όπως φαίνεται στη Νέα Ορλεάνη τον πιστεύουν πολύ. Οι Πέλικανς βρίσκονται πολύ κοντά στο να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Ζάιον Γουίλιαμσον . Η συμφωνία θα αφορά πενταετή max επέκταση αξίας 231 εκατ. δολαρίων. Αυτό σημαίνει πως ο Ζάιον θα είναι κάτοικος Νέας Ορλεάνης μέχρι και το 2028.

To... τέρας που προέρχεται από το πανεπιστήμιο του Duke δεν αγωνίστηκε λεπτό πέρυσι λόγω ενός τραυματισμού στο πόδι, έχοντας υποβληθεί και σε επέμβαση. Η αποθεραπεία του ήταν καταστροφική, με το πρώην Νο1 στο Draft να μένει πολύ πίσω και να μην μπορεί να βοηθήσει τους Πέλικανς.

Τη σεζόν 2020-21 που ήταν και η τελευταία που πάτησε παρκέ, μέτρησε 27 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ, αφήνοντας υποσχέσεις τις οποίες χαμήλωσε η περσινή προβληματική σεζόν.

