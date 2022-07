Οι Λέικερς απέκτησαν τέσσερις παίκτες στην πρώτη μέρα της free agency.

Δεν ενθουσιάσαν κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της free agency, αλλά γέμισαν το ρόστερ τους οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες απέκτησε τον Λόνι Γουόκερ από τους Σπερς με συμβόλαιο 6.5 εκατ. δολαρίων, τον φόργουορντ Τρόι Μπράουν που αγωνίζοταν στους Μπουλς, τον σέντερ Ντέιμιαν Τζόουνς που βρισκόταν στους Kινγκς, αλλά και τον πρωταθλητή με τους Γουόριορς, Τοσκάνο Άντερσον.

Η κίνηση με τη μεγαλύτερη προοπτική είναι αυτή του Γουόκερ, με τον πρώην παίκτη του Πόποβιτς να μετρά 12.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ τη σεζόν που πέρασε. Πάντως προκαλεί εντύπωση πως οι Σπερς μέσα σε δύο μέρες έχασαν Μάρεϊ και Γουόκερ, δύο από τα μεγαλύτερα prospects στο ρόστερ τους.

Οι Λέικερς από την πλευρά του είδαν τον πολύτιμο πέρυσι Μαλίκ Μονκ να τους αφήνει για να συνεχίσει την καριέρα του στο Σακραμέντο.Ο Μαλίκ θα υπογράψει διετές αξίας 19 εκατ. δολάριων σε μια κίνηση που πλήγωσε τους λιμνάνθρωπους.

Lonnie Walker IV has agreed to a one-year, $6.5M deal with the Lakers, per @ShamsCharania pic.twitter.com/Gw4OgHffHq