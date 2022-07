O Πι Τζέι Τάκερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς.

Από τους Μπακς στους Χιτ και τώρα στους Σίξερς. Ο Πι Τζέι Τάκερ έδειξε πως το όνομα του έχει ακόμα πέραση στην αγορά του ΝΒΑ και έτσι θα γίνει συμπαίκτης των Εμπίντ και Χάρντεν. Οι Σίξερς που τον ήθελαν εδώ και καιρό, τελικά συμφώνησαν μαζί του για συμβόλαιο τριών ετών και 33.2 εκατ δολαρίων.

Έτσι βάζουν στο ρόστερ τους έναν εξαιρετικό αμυντικό και corner three specialist, αλλά και μια φιγούρα που θα τραβήξει τα... αυτιά των συμπαικτών του όταν χρειαστεί. Το 2021 κατέκτησε πρωτάθλημα δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, ενώ πλέον θέλει να το επαναλάβει στη Φιλαδέλφεια, σε μια πόλη που έχει μείνει για πάρα πολλά χρόνια χωρίς τίτλο. Έξυπνη κίνηση από τους Σίξερς που περιμένουν και τα νέα από το στρατόπεδο του Χάρντεν.

Free agent PJ Tucker is finalizing a three-year, $33.2 million fully guaranteed deal with the Philadelphia 76ers, his agent Andre Buck (@andrebuck14) told @TheAthletic @Stadium.