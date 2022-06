Oι Λέικερς δεν σταματούν την προσπάθεια για τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Στο Μπρούκλιν θα αγωνίζεται για ακόμη μία σεζόν ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος έβγαλε λάθος όλους όσους τόνιζαν πως η νέα αγωνιστική περίοδο θα τον βρει μακριά από τους Νετς. Παρά την έντονη φημολογία για μετακίνησή του αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν του συμβολαίου του και να λάβει 37 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2022/23 από τους Νετς. Η απόφαση αυτή, ήρθε λίγο μετά την είδηση πως ο 30χρονος άσος έχει ζητήσει άδεια προκειμένου να αναζητήσει έναν σταθμό για sign-and-trade.

Για την ώρα αυτό ισχύει, όμως με τον Uncle Drew ποτέ δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Και ειδικά μετά τα όσα ανέφερε ο ρεπόρτερ και αναλυτής Μπράιαν Ουίντχορστ (στενός φίλος του ΛεΜπρόν Τζέιμς), ο οποίος τόνισε πως πολλοί ειδικοί της λιγκας δεν έχουν κάψουν το... σενάριο Ίρβινγκ για Λέικερς. Ο Κάιρι ενδιαφέρεται έντονα να γίνει παίκτης τους, κάτι που ισχυέι και από την πλευρά των λιμνάνθρωπων.

Και εδώ έρχεται το fadeaway world για να φτιάξει ένα πακέτο που θα μπορούσε να στείλει τον «Κύριε Ελέησον» στους Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι χρειάζεται να δώσουν Ράσελ Γουέστμπρουκ, Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ και ένα πικ πρώτου γύρου του 2027. Δύσκολο να γίνει αλλά όχι ακατόρθωτο.

Kyrie's future is far from settled 👀@KPelton breaks down what Irving opting in means for the Nets (@ESPNPlus) 🔗 https://t.co/icsIqRAMs9 pic.twitter.com/dszOisHaSN