O Ράσελ Γουέστμπτουκ θα κάνει χρήση της option και θα παραμείνει στους Λέικερς με 47.1 εκατ. δολάρια.

Πολύ δύσκολα θα έλεγε... όχι στο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που θα μπορούσε να πάρει στους Λέικερς για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ σχεδιάζει να κάνει χρήση της option και έτσι να παραμείνει στους λιμνάνθρωπους για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 με 47.1 εκατ. δολάρια.

Λίγο πριν ο Russ είχε ανεβάσει video στο twitter, στο οποίο τραγουδούσε προς τους επικριτές του, λέγοντας τους πως δεν θα τον λυγίσουν. Άλλωστε τον τελευταίο καιρό έχει δεχθεί κράξιμο από τον Σκιπ Μπέιλες, ο οποίος τον χαρακτήρισε Westbrick και χειρότερο τριποντέρ στο ΝΒΑ, αλλά και ο πιο υπερτιμημένο παίκτη ever.

Πάντως οι... λιμνάνθρωποι δεν δείχνουν και πολύ ζεστοί για τον έμπειρο γκαρντ, αφού πριν λίγες μέρες επιχείρησαν να τον ανταλλάξουν στους Ιντιάνα Πέισερς για τον Μάλκολμ Μπρόγκντον, με τους τελευταίους να απαντούν αρνητικά.

ESPN Sources: Los Angeles Lakers star Russell Westbrook is planning to exercise his $47.1 million option to return to the franchise for the 2022-2023 season.