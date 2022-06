Αντετοκούνμπο: «Χαρούμενος που πέρασα πολλά, με έκαναν τέρας»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματά τη σκληρή δουλειά και έδειξε για άλλη μια φορά την νοοτροπία του με ανάρτηση στο twitter.

Tην σκληρή προπόνηση συνεχίζει στο ΣΕΦ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκεί όπου βρέθηκε και χθες μαζί με τον αδελφό του Άλεξ, φορώντας μάλιστα σορτσάκι της Εθνικής ομάδας.

Ο Greek Freak που ποτέ δεν σταματά να δουλεύει με σκοπό να γίνεται όλο και καλύτερος, ανέβασε μια φωτογραφία στο twitter και τη συνόδευσε με τη λεζάντα: «Χαρούμενος που πέρασα πολλά, με έκαναν τέρας».

Μάλιστα η σημερινή ημερομηνία είναι πολύ σημαντική για τον σταρ των Μπακς, αφού συμπληρώνονται εννέα χρόνια από τη βραδιά που ο Γιάννης άκουγε τ' όνομά του στο draft του ΝΒΑ, με τα.. ελάφια να επιλέγουν τον τότε 19χρονο Έλληνα. Δεν ξεχνά τις σημαντικές στιγμές της ζωής του ο πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2021 με το Μιλγουόκι.

Glad that I been through a lot, it made me a monster😤 pic.twitter.com/jiBZglvqb6