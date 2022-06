Συμπληρώνονται εννέα χρόνια από τη βραδιά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άκουγε τ' όνομά του στο draft του ΝΒΑ, με τους Μιλγουόκι Μπακς να επιλέγουν τον τότε 19χρονο Έλληνα.

Ποιος να το 'ξερε και ποιος να το περίμενε τότε...

«With the 15th pick in the 2013 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens-Greece. He last played for Filathletikos in Greece» έλεγε ο αείμνηστος Ντέιβιντ Στερν στο τελευταίο draft της θητείας του. Ήταν η στιγμή που ένας άσημος 19χρονος από τα Σεπόλια της Αθήνας, ετοιμαζόταν για το μεγάλο ταξίδι στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε δύο συνεχόμενες χρονιές πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ, πολυτιμότερος παίκτης σε τελικούς, μία φορά MVP σε All Star Game ενώ πριν από ακριβώς έναν χρόνο έφτανε στο Έβερεστ του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη με την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Συνολικά ο 28χρονος (πια) φόργουορντ έχει στο βιογραφικό του 656 ματς στην κανονική περίοδο με 21.8 πόντους κατά μέσο όρο, 9.4 ριμπάουντ, 4.6 ασίστ, 1.2 κλεψίματα, 1.3 τάπες με 53% στα σουτ εντός παιδιάς και 72% στις βολές. Επιπλέον έχει άλλα 76 παιχνίδια στα playoffs με 26.8 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5.2 τελικές πάσες!