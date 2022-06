Η 25η Ιουνίου θα... έπρεπε να γιορτάζεται στο Σαν Αντόνιο, καθώς εκείνη τη μέρα το 1997, οι Σπερς επέλεξαν στο Draft τον Τιμ Ντάνκαν, ενώ δύο χρόνια αργότερα, ακριβώς την ίδια μέρα, κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα.

Η 25η Ιουνίου είναι μια σημαδιακή ημέρα για τον οργανισμό των Σαν Αντόνιο Σπερς. Κι αυτό διότι συνέβησαν δύο ιστορικά γεγονότα τη συγκεκριμένη μέρα.

25 χρόνια πριν, τα «Σπιρούνια» είχαν επιλέξει τον Τιμ Ντάνκαν στην πρώτη θέση του Draft. Δύο χρόνια αργότερα, το 1999, πανηγύρισαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Στις 25/6 είχαν νικήσει με 78-77 τους Νιου Γιορκ Νικς για το 4-1 στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ακολούθησαν ακόμη τέσσερις τίτλοι ως το 2014, με εκείνο το παρθενικό πρωτάθλημα του 1999 να σηματοδοτεί την... αντεπίθεση της ομάδας του Γκρεγκ Πόποβιτς. Παράλληλα, ο σπουδαίος Ντάνκαν έμεινε για 19 χρόνια στο Σαν Αντόνιο, γράφοντας ιστορία με τη μαύρη φανέλα.

Ο παλαίμαχος πάουερ φόργουορντ και Hall of Famer ήταν τρεις φορές MVP των τελικών (1999, 2003, 2005) κι άλλες 15 All-Star στην κορυφαία Λίγκα του πλανήτη.

