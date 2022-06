Kαλιπάρι - Σιζέφσκι: Μοναδικοί προπονητές με 40+ παίκτες τους σε πρώτο γύρο draft

Ο Τζον Καλιπάρι έπιασε τον Μάικ Σιζέφσκι, αφού πλέον έχουν από 40 παίκτες τους στον πρώτο γύρο του draft.

Ένας θρύλος του NCAA έπιασε άλλον ένα θρύλο του κολεγιακού μπάσκετ. Ο Τζον Καλιπάρι πλέον κοιτάζει στα μάτια τον Μάικ Σιζέφσκι που αποσύρθηκε πριν λίγο καιρό από την προπονητική.

Πλέον και οι δύο σπουδαίοι προπονητές έχουν από 40+ παίκτες τους σε πρώτους γύρους draft, δείχνοντας την σπουδαία δουλειά που γίνεται σε Duke και Kentucky αντίστοιχα. Είναι οι μοναδικοί στην ιστορία του NCAA με τέτοιο επίτευγμα. Ο Πάολο Μπανκέρο ήταν το Νο.1 του draft και τον επέλεξαν οι Μάτζικ, ενώ ο Μαρκ Γουίλιαμς επιλέχθηκε στο Νο.15 από τους Χόρνετς. Άλλος ένας blue devil, ήταν ο Γκρίφιν που πήγε στους Χοκς στο Νο.16, ενώ οι Μάβερικς πήραν τον Μουρ στο Νο.26.

Διαβάστε και το αφιέρωμα του Gazzetta στο Kentucky του Καλιπάρι, ένα εργοστάσιο παραγωγής μπασκετικού χρυσού.

John Calipari joins Coach K as the only head coaches to have 40 players drafted in the 1st round. 👏 pic.twitter.com/X32JA45jTf