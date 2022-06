Με αφορμή την πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Rise», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση για την οικογένειά του.

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου θα υπάρχει στον «αέρα» του Disney+ η κινηματογραφική ταινία «Rise» η οποία αναφέρεται στην ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ έδωσε το «παρών» στην λαμπερή πρεμιέρα που έγινε στο Χόλιγουντ μαζί με τα αδέρφια του, τη μητέρα του, την εκλεκτή της καρδιάς του αλλά και με τους δύο του γιους, οι οποίοι και... έκλεψαν την παράσταση.

Αμέσως μετά προχώρησε μια ανάρτηση θέλοντας να τονίσει το πώς ξεκίνησε η οικογένειά του και μέχρι που κατάφερε να φτάσει...

How it started...how it's going ,🙌🏾💚💙 pic.twitter.com/ao19l1PQHg