Το συγκινητικό ποστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να γίνω τόσο καλός πατέρας όσο ο δικός μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα συγκινητικό ποστ μαζί με τους γιους του Λίαμ και Μάβερικ Σάι, ελπίζοντας να μπορέσει να γίνει τόσο καλός πατέρας όσο ήταν ο δικός του.

Ο Greek Freak γίνεται... μικρό παιδί μπροστά στους γιους του. Και με κάθε ευκαιρία φροντίζει να αποδείξει την αγάπη που τρέφει για τους Λίαμ και Μάβερικ Σάι. Η πρεμιέρα του «Rise» στο Χόλυγουντ, της ταινίας από την Walt Disney θα έλεγε κανείς πως ήταν δική του στιγμή! Ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχρισε άλλους πρωταγωνιστές.

Σε φωτογραφίες που ανήρτησε στα social media, δείχνει τον ίδιο να ετοιμάζει τον... πρωτότοκο Λίαμ για το event, ενώ στην συνέχεια εμφανίζεται στην αγκαλιά του και ο μικρότερος της οικογενείας. «Ελπίζω να μπορέσω να γίνω τόσο καλός πατέρας για τους γιους μου, όσο ήταν και ο δικός μου για εμένα» ήταν το μήνυμά που τις συνόδευσε!

I hope I can be as good of a father to my sons as my dad was to me. pic.twitter.com/wWIGu8v4mX