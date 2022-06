Ο Ζάιον Γουίλιαμσον έχασε την προηγούμενη σεζόν, αλλά μοιάζει αποφασισμένος και... χτισμένος για να επιστρέφει δριμύτερος στη επόμενη.

Η εικόνα του Ζάιον Γουίλιαμσον ήταν σχεδόν απογοητευτική. Πολλά παραπανίσια κιλά, νωχελικές κινήσεις και μία συνεχιζόμενη απουσία από το παρκέ.

Η πρόσφατη σεζόν χάθηκε ολόκληρη εξαιτίας μίας επέμβασης και των λαθών που έγιναν στην αποθεραπεία του. Αλλά ο Ζάιον είναι αποφασισμένος να μην επαναλάβει τα σφάλματα του πρόσφατου παρελθόντος.

Ανέβασε στο λογαριασμό του στα social media του φωτογραφίες και βίντεο από τις ασκήσεις που κάνει καθημερινά και η διαφορά στο κορμί του είναι εμφανέστατη.

Βέβαια, όλα αυτά με τον... αστερίσκο πως ο Ζάιον έχει ξεκινήσει την καμπάνια για την κυκλοφορία του νέου παπουτσιού του, το οποίο έχει τη σφραγίδα του Μάικλ Τζόρνταν.

Locked in 👀 @jumpman23

Proud to announce my 2nd signature shoe is here. This spring, I trained on campus and now it’s time to show y’all what I been up to. The #Zion2 available tomorrow. pic.twitter.com/NpIe63ltFM