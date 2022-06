Ο Ντρέιμοντ Γκριν προχώρησε σε μία απίστευτη αποκάλυψη. Μέχρι πριν από τέσσερα χρόνια είχε επιληπτικές κρίσεις, ενώ στο ξεκίνημα της σεζόν κάτι ανάλογο συνέβη και στην κόρη του!

Το μυστικό ήταν καλά κρατημένο. Σχεδόν επτασφράγιστο. Μόνο που ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν μπορούσε να το κρατήσει άλλο. Έπρεπε να το μοιραστεί, για να βοηθήσει τους ομοιοπαθούντες.

Σε ένα νέο podcast, με τίτλο The Sessions, ο Γκριν μιλάει για τις κρίσεις επιληψίας που είχε μέχρι την ηλικία των 28 ετών! Δηλαδή πριν από τέσσερα χρόνια, όταν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ήταν ήδη τρεις φορές πρωταθλητές του ΝΒΑ!

Οι κρίσεις ξεκίνησαν όταν ο Γκριν ήταν παιδί και μάλιστα, όπως αποκάλυψε, μία απ' αυτές κράτησε για μία ώρα! Το πιο τρομακτικό είναι πως τη φετινή σεζόν έχασε κάποιες από τις πρώτες προπονήσεις, επειδή η κόρη του υπέστη και αυτή μια κρίση επιληψίας!

Μάλιστα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 9 ημέρες! Στο podcast ο φόργουορντ των Γουόριορς πέρα από την περιπέτειά του, μιλάει και για τους τρόπους αντιμετώπισης των κρίσεων.

