Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς συνέχισαν το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο τους και με αφορμή τους πόντους που σκόραραν στα NBA Finals, μοίρασαν χιλιάδες δωρεάν γεύματα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Οι Γουόριορς στο Game 6 με τους Σέλτικς στα NBA Finals σήκωσαν ένα ολόχρυσο κύπελλο επιστρέφοντας στις κατακτήσεις του πρωταθλήματος. Τον τίτλο, ωστόσο, ακολούθησε μία... ολόχρυση κίνηση από πλευράς «Πολεμιστών», οι οποίοι έκοψαν πρώτοι την κορδέλα και στην φιλανθρωπία.

Σκόραραν 629 πόντους στην διάρκεια των τελικών, τα οποία αντιστοιχούν σε 62.900 γεύματα για οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Σε συνεργασία με το Athletes Corner και το Kaiser Permanente Thrive και με μότο πως «κάθε πόντος στο παρκέ μετράει, έξω από αυτό κάθε πόντος ταϊζει» οι οικογένειες της Bay Area στηρίζονται καθ'όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Κάθε ένας πόντος των Γουόριορς σημαίνει αυτόματα 100 γεύματα που θα δίνονται σε όσους έχουν ανάγκη.

