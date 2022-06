Η σύζυγος και η μαμά του Στεφ Κάρι χάρηκαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του τίτλου, ενώ δεν σταμάτησαν να χορεύουν αγκαλιά με το τρόπαιο.

Οι Γουόριορς χρειάστηκαν έξι παιχνίδια για να καταλήξουν στον θρόνο των πρωταθλητών. Μετά από μία συναρπαστική σειρά με τους Σέλτικς, κατέκτησαν το δαχτυλίδι αγωνιζόμενοι στη Βοστόνη. Μετά τους πρώτους πανηγυρισμούς στο γήπεδο, σειρά είχε το κλαμπ.

Εκεί, δεν ήταν μόνο οι παίκτες των «Πολεμιστών» που πρωταγωνίστησαν με το κέφι τους, αλλά και η οικογένειά τους. Και συγκεκριμένα, εκείνη του Στεφ Κάρι. Ο MVP των τελικών, είχε στο πλευρό του τον αδερφό του, Σεθ, τον πατέρα του, αλλά και την μητέρα και την σύζυγό του. Αγίσα και Σόνια Κάρι. Οι οποίες διασκέδασαν για τα καλά, χόρεψαν με την ψυχή τους και δεν σταμάτησαν να κρατούν αγκαλιά το βραβείο του Chef.

Ayesha and Sonya Curry turning up with the FMVP trophy at the after party is such a vibe 😭😂 pic.twitter.com/tuK6OPSUlH