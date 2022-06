Η ρουτίνα του Στεφ Κάρι πριν τα ματς είναι όλα τα... λεφτά.

Η προθέρμανση του Στεφ Κάρι πριν τα παιχνίδια φανερώνει για ποιο λόγο είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας. Ο ηγέτης των Γουόριορς έκανε το γνωστό τελετουργικό και ξεκίνησε με 4/4 τρίποντα από το logo για να συνεχίζει να τα... στάζει πλησιάζοντας τη γραμμή του τριπόντου και να κλείσει την ρουτίνα, βάζοντας το και από μέση απόσταση. Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ που θα ψάξει απόψε το τέταρτο πρωτάθλημα της καριέρας του και το πρώτο MVP τελικών.

seriously @StephenCurry30, this is wild 🤯 pic.twitter.com/R1dSvn5vf0